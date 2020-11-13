2020/11/13 | 21:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} زادت المشكلات القانونية التي يواجهها الرئيس السابق لشركة "نيسان"، مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان، للنظر في دعوى قدمتها الشركة تطالبه بـ 95 مليون دولار كتعويض عن الضرر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافات قانونية.. نيسان تطالب "غصن" بـ95 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلافات قانونية.. نيسان تطالب "غصن" بـ95 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).