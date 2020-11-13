العراق.. استهداف دورية أمنية راجلة بعبوة ناسفة يوقع ضحايا

2020/11/13 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية راجلة بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، أن "منتسبا استشهد وإصابة اثنين آخرين خلال انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى".

واضاف البيان، ان "العبوة استهدفت دورية راجلة تابعة الى مقر فوج طوارئ ديالى الثامن خلال واجب تفتيش للدورية في منطقة جليبي بناحية ابي صيدا التابعة الى محافظة ديالى".

وفي ذات السياق، اشارت خلية الإعلام الأمني ايضا الى "اغتيال أحد المواطنين الذي يعمل مدرسا بناحية أبي صيدا".

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