جلال الدين الرومي في الثقافة السويدية - سعيد الجعفر

2020/11/13 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر إعداد وترجمة: سعيد الجعفراحتفت السويد بمرور ثمانمئة عام على ميلاد الصوفي الكبير جلال الدين الرومي من خلال مجموعة من المقالات نشرت في العديد من الصحف والمجلات.



وقد اخترت أن أقدم عرضاً إلى القارئ العربي للنقاط المهمة في مقال نشر في صحيفة سفينسكا داج بلادت، ثاني أكبر صحف السويد انتشاراً.



المقال نشر يوم 28 سبتمبر وهو للناقد بو جوستافسون وبعنوان «شعراء سويديون يدورون منجذبين في رقصة صوفية»، يبد ......





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