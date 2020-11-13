كيف تحافظ على ذاكرتك - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/13 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعتبر الذاكرة من أهم المكونات الإبداعية الضرورية عند الإنسان لاستيعاب العالم المحيط به وبناء تصور واضح عن ماهيته وعن كيفية التعامل معه من خلال تسجيل وحفظ نتائج التجارب السابقة التي مّر بها الفرد خلال الفترة السابقة من حياته، مكثفة خلاصة تلك التجارب عندما تحفظ وتسجل لتكون لبنة أولية ضرورية للتعامل مع نفس الظروف في المستقبل بشكل أكثر فعالية ونجاحاً.



وإن الذاكرة في أكثر الرؤى العلمية تدقي ......





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