لترسيخ الاعتزاز بتاريخ الأباء والأجداد، منظمة UPP الإيطالية تقيم زيارات للمواقع الأثرية في النمرود

2020/11/13 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أيهم بويا تعدُّ زيارة الشباب من مختلف المكونات في سهل نينوى، للمواقع الأثرية في ناحية النمرود، أحد العوامل المهمة في مجال التوعية بأهمية التراث، وتعزيز المواطنة بربط الشباب ببلادهم وتاريخها.حيث يمثل الاطلاع المباشر على المواقع الأثرية دافعًا كبيرًا لمعايشة هذه المواقع واستشعار أهميتها بدلاً من الاطلاع عليها في الكتب والانترنيت ووسائل …

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