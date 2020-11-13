بشير حداد عن قانون الاقتراض: الكتل السياسية لا تكترث لمطالب الشركاء

2020/11/13 | 21:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشير حداد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أبدى بشير حداد، نائب رئيس مجلس النواب، أسفه بشأن تمرير قانون الاقتراض، بغياب الكتل الكردية.

وقال مكتب حداد في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد أعرب عن أسفه لما جرى في الجلسة الماضية من عدم اكتراث الكتل السياسية لمطالب إخوانهم وشركائهم في الكتل الكردستانية بالتوافق حول مستحقات إقليم كردستان ورواتب موظفي الإقليم في قانون تمويل العجز المالي أسوة بموظفي العراق لثلاثة الشهور المتبقية لعام 2020".

وأضاف، "عتبنا كبير على الكتل السياسية والقوى الوطنية، ولم يكن هذا ما نأمله، كنا نتمنى الاستجابة لمطلبنا بتأجيل التصويت على القانون ولو لساعات في جلسة فجر يوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لحين الاتفاق مع الكتل الكردستانية والخروج بتوافق وطني يضمن حقوق جميع مكونات الشعب في مشروع قانون تمويل العجز المالي، وفي الوقت نفسه نشكر هيئة رئاسة المجلس والسادة النواب الذين عبروا عن أسفهم وأيدوا التأجيل".

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