أول جمعة في متحف القشلة منذ انقطاع طويل.. كاميرا ’ناس’ كانت هناك

2020/11/13 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

واكبت عدسة "ناس نيوز" عودة النشاطات الثقافية إلى "القشلة" ببغداد، بعد أشهر من توقف فرضته الجائحة، فيما تم افتتاح متحف متجول هناك.

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