تأجيل مباراة بايرن في كأس ألمانيا إلى العام المقبل

2020/11/13 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بايرن ميونيخ، الجمعة، أنه حصل على الموافقة لتأجيل مباراته مع هولشتاين كييل من الدرجة الثانية ضمن الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من أواخر ديسمبر إلى منتصف يناير لمنحه مزيداً من الراحة في جدول مبارياته المزدحم.

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