بالأرقام.. تقرير للرقابة المالية يكشف مخالفات وتجاوزات لوزارات ومؤسسات حكومية

2020/11/13 | 22:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف تقرير لديوان الرقابة المالية/ دائرة التدقيق والمتابعة، عن مخالفات في القوانين والأنظمة والتعليمات والعقود الحكومية وأرصدة الحسابات المالية في الوزارات والمصارف والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومفوضية الانتخابات ودواوين الأوقاف الدينية والمحافظات وشركات القطاع المختلط.

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