2020/11/13 | 22:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بنحو 13 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف العملة الأمريكية، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الذهب يرتفع 13 دولاراً لكنه يسجل خسائر أسبوعية قوية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الذهب يرتفع 13 دولاراً لكنه يسجل خسائر أسبوعية قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).