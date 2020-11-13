الذهب يرتفع 13 دولاراً لكنه يسجل خسائر أسبوعية قوية

2020/11/13 | 22:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 13 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف العملة الأمريكية، لكنها سجلت أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر وسط استمرار الارتفاع القياسي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة، وهو ما يثير المزيد من المخاوف الاقتصادية.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة، رغم الأنباء الإيجابية بشأن لقاح كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي بنحو 0.3 بالمائة.

لكن شهد المعدن الأصفر خسائر بنحو 3.4 المائة خلال الأسبوع الجاري، مع تطورات إيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة، ليصل مستوى 1868.20 دولار للأوقية، رابحاً 12.90 دولار.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1884.09 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 92.78.

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