2020/11/13 | 22:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيسبوك يستخدم "الذكاء الاصطناعي" في الإشراف على التبليغات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/13 | 22:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يستخدم "الذكاء الاصطناعي" في الإشراف على التبليغات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يستخدم "الذكاء الاصطناعي" في الإشراف على التبليغات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).