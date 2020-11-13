فساد وتبيض اموال - علي عباس خفيف

2020/11/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عباس_خفيف ندوة رصينة عن ورقة الكاظمي البيضاء سيئة الصيت..▪-;- صباح هذا اليوم 13/11/2020 في مقر "التجمع الثقافي الحديث في البصرة" قدّم الخبير الاقتصاي "نبيل جعفر المرسومي" استاذ مادة الاقتصاد في جامعة البصرة قراءة علمية رصينة وباسلوب شيّق لـ (الورقة البيضاء) ورقة حكومة الكاظمي لمعالجة الازمة المالية الحالية والاصلاح الاقتصادي.• وقد تخطت قراءته موضوعات الورقة البيضاء، ليذهب نحو توضيح طبيعة الاعتلال ......





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