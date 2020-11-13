2020/11/13 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، اليوم الجمعة، أن “إكسيم بنك” حصل على تمويل بقيمة 561 مليون دولار لمدة سنة بتنسيق من بنك “ميزوهو” الياباني.

وقالت الوزيرة إن المصرف التركي “إكسيم بنك” حصل على قرض تجمع بنكي جديد بقيمة 561 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا التمويل يدل على ثقة أسواق المال العالمية بالاقتصاد التركي.

ولفتت بكجان في بيان خطي لها، أن القرض المذكور، قد شارك به 23 مصرفا في أوروبا والشرق الأقصى ومنطقة الخليج وتركيا، بتنسيق من بنك “ميزوهو” الياباني.

وأكدت بكجان على أهمية هذا القرض من حيث توفير التمويل للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز أعمالها على التصدير، في مرحلة وباء كورونا.

والجدير بالذكر، أن المصرف التركي “إكسيم بنك” يشار إليه كمتخصص في تأمين قروض للمصدرين.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنك تركي يحصل على تمويل خارجي بأكثر من نصف مليار دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنك تركي يحصل على تمويل خارجي بأكثر من نصف مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).