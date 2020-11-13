أول تصريحات علنية منذ أسبوع.. ترامب يتحدث عن كورونا من البيت الأبيض

2020/11/13 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن مسألة تطوير لقاح ضد كوفيد-19 من البيت الأبيض، في أول تصريحات علنية له منذ أسبوع عقب إعلان فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.

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