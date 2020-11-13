طلب بجلسة عاجلة لبرلمان الاقليم واعلان موعد اجتماع رئاسات كردستان

2020/11/13 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان، بعقد جلسة عاجلة للبرلمان بعد تصديق قانون الاقتراض في مجلس النواب بدون مشاركة الكرد، لتوضيح خطط ممثلي الحكومة في هذا الوضع وآلية تامين الرواتب للموظفين.

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