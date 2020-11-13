مكتب رئيس البرلمان ينفي تصريحاً

2020/11/13 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مكتب رئيس مجلس النواب، تصريحاً "مزيفاً" منسوباً إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي تناولته بعض وسائل الإعلام الكردية.

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