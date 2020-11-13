استشهاد جندي واصابة اثنين من الشرطة بهجوم ارهابي في ديالى

2020/11/13 | 22:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مدير ناحية جلولاء في ديالى يعقوب يوسف، الجمعة، استشهاد جندي واصابة اثنين من الشرطة بهجوم ارهابي في اطراف الناحيةوقال يوسف في حديث لـ/ المعلومة/،ان” هجوم ارهابي استهدف نقطة مرابطة امنية في منطقة النقشبندية في اطراف ناحية جلولاء(75كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن استشهاد جندي واصابة اثنين من الشرطة بجروح”زواضاف يوسف،ان” الاعتداء ارهابي والقوات الامنية بدات عملية تمشيط لتعقب الجناة”.وتشهد جلولاء وخاصة الاطراف خروقات امنية متكررة بسبب نشاط خلايا داعش الارهابية”.انتهى 25 ف

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