2020/11/13 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تصريحا منسوبا له في بعض وسائل الإعلام الكردية.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقت “تقدم” نسخة منه، “تصريح مزيف منسوب إلى رئيس مجلس النواب تناولته بعض وسائل الإعلام الكردية”.

وادناه نص التصريح المزيف:-

التالي

منذ 3 ساعات

الكربولي يدعو الى محاسبة السماسرة المتسببين في ظلم اهالي البكرية

منذ 6 ساعات

دعوات الى تشكيل لجنة برلمانية لحلّ المشاكل بين المركز والإقليم

منذ 6 ساعات

البرلمان يصدر توضيحا بشان مداخلة الحداد في جلسة الخميس الماضي

منذ 11 ساعة

رئيس الجمهورية: اقرار قانون تمويل العجز المالي بغياب المكون الكردي أمر مؤسف

منذ 11 ساعة

المالية النيابية: المبلغ المقترض تم تخفيضه من 41 الى 12 ترليون دينار

منذ 23 ساعة

العراق يدين استهداف السفارة السعودية في لاهاي

منذ 23 ساعة

الكاظمي يوجه الدوائر المالية والمحاسبين بالدوام غدا وبعد غد لانجاز قوائم رواتب الموظفين

منذ 23 ساعة

الكعبي يدعو الى صرف رواتب الموظفين يوم غد الجمعة

منذ يوم واحد

الحلبوسي ولونديس يبحثان التعاون الدولي مع العراق في مواجهة الإرهاب

منذ يوم واحد

رئاسة إقليم كردستان تصدر بيانا بشان قانون تمويل العجز المالي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه ينفي تصريحا منسوبا الى الحلبوسي في بعض وسائل الاعلام الكردية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه ينفي تصريحا منسوبا الى الحلبوسي في بعض وسائل الاعلام الكردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).