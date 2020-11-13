العراق يطالب المنظمة العالمية للملكية الفكرية باستثناءات تتلاءم مع ظروفه  

2020/11/13 | 22:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

طالبت دار المأمون للترجمة والنشر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بمنح العراق استثناءات في ما يتعلق بشروط الملكية الفكرية تتناسب مع الظروف الاستثنائية التي مرّ بها .

وقال مدير عام الدار عقيل المندلاوي في بيان تلقته /المعلومة/ انه “على هامش مشاركته بندوة افتراضية بالعراق عقدتها المنظمة الكترونيًا انه تحدث خلال الندوة عن (تطورات حقوق الملكية الفكرية في العراق من حيث التشريع والتنفيذ، فمن ناحية التشريع للأسف مازال قانون رقم 3 لسنة 1971 هو المعمول به مع بعض التعديلات الطفيفة التي اجرتها الادارة المؤقتة عام 2004 ولأن التشريع لا يزال في اروقة مجلس شورى الدولة فإننا نأمل ان تنسجم التعديلات مع التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتواكبها) ، “.

مضيفًا ان (دار المأمون طالبت بشكل خاص ونيابة عن دور النشر الاخرى في الوزارة وبالتنسيق مع اتحاد الناشرين العراقيين بإقامة ورشة عمل لإرشاد الجهات المعنية العراقية في ما يتعلق باتخاذ اجراءات عملية انتقالية للمضي قدما في اجراءات التأليف والنشر والترجمة بشكل قانوني لحين استكمال تشريع القانون الجديد).

وشدد المندلاوي على القول “اننا في هذه الحالة البرزخية لا نستطيع ان نتجاوز عقبات الملكية الفكرية في ظل نقص التشريع العراقي كما اننا بحاجة الى فقرات استثنائية من منظمة – الويبو- وخبرائها القانونيين”.

مستدركًا “لقد تعهد لنا ممثل المنظمة بإقامة ورشة عمل تضم دور النشر الحكومية التابعة للوزارة وغيرها لتسهيل بعض الاجراءات التي من ضمنها ارشاد الوزارة ودار المأمون الى فقرة التراخيص الاجبارية لأغراض التعليم والاعانة في اطار الشرعة الدولية لحماية الملكية الفكرية، وذلك لتمكين دور النشر العراقية من النسخ والنشر والترجمة من دون استحصال موافقات الدور الناشرة وهذه نافذة جيدة”.

معربًا عن أمله في “زيادة مثل هذه الندوات وتثبيت الآراء التي تطرح خلالها وارسالها الى مجلس شورى الدولة لكي نطّور مستويات التشريع والتنفيذ في ما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

كما شاركت مديرة المركز الوطني للملكية الفكرية في الوزارة هند الحديثي بمداخلة اثناء الجلسة الحوارية التي ناقشت تطورات حقوق الملكية الفكرية في العراق ودور المركز الوطني للملكية الفكرية في حماية حقوق المبدعين والمؤلفين العراقيين، ودور وزارة الثقافة في القضايا المتعلقة بالترجمة والمطبوعات، وقانون حق المؤلف العراقي وتعديلاته وملاءمته للاتفاقات العالمية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، اضافة الى الخدمات التي تقدمها الويبو للعراق في مجال المساعدة التقنية والفنية. وحضر الاجتماع الخبير القانوني في الملكية الفكرية محمد حسام لطفي ومسؤول برنامج مساعد في الويبو محمد الحبال والمستشار الرئيس بالمنظمة د.شرين جريس.انتهى 25

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