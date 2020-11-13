ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في العالم

2020/11/13 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ارتفاعا قياسيا بالموقف الخاص بسير جائحة كورونا في العالم، بتشخيصها 628 ألف إصابة جديدة.





وقالت المنظمة الدولية في بيان اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628136 حالة، ليبلغ 52487476.

وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 تشرين الثاني، 613977 حالة.

وجاءت أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت فيها 291830 إصابة، بينما تم رصد 234437 في الأميركيتين الشمالية والجنوبية، بينما تحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ3 في هذه القائمة بـ53485.

كما أعلنت المنظمة رصدها 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم 1290653 متوفيا.

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