وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: قواتنا لم تضعف في أعقاب الانتخابات

2020/11/13 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعُين ميلر، المستشار في البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب، والضابط السابق في القوات الخاصة، وزيرا للدفاع بالوكالة في 9 نوفمبر بعد إنهاء ترامب خدمات مارك أسبر، رابع وزير دفاع في إدارته.

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