مصابي كورونا

2020/11/13 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} أعلن عضو الأكاديمية الصينية لعلوم الهندسة عالم الأوبئة الرائد في الصين، تشونغ نانشان، يوم الجمعة، أن السمة الرئيسية للمصابين بفيروس "كوفيد-19" بدون أعراض هي معدل نقل العدوى العالي.

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