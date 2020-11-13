2020/11/13 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مركز إديسون للأبحاث اليوم الجمعة بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يفوز بجورجيا ويحصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يفوز بجورجيا ويحصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).