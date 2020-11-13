محدث.. النفط يسجل مكاسب أسبوعية 8% بدعم آمال لقاح كورونا

2020/11/13 | 23:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 8

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