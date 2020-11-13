2020/11/13 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر امني في ناحية جلولاء، استشهاد جندي واصابة اثنين من الشرطة بهجوم لارهابي داعش في اطراف الناحية مساء اليوم الجمعة.

وقال المصدر لـ PUKmedia، ان هجوما ارهابيا استهدف نقطة مرابطة امنية في منطقة النقشبندية في اطراف ناحية جلولاء ما اسفر عن استشهاد جندي واصابة اثنين من الشرطة بجروح.

واضاف المصدر، ان الاعتداء ارهابي والقوات الامنية بدات عملية تمشيط لتعقب الجناة.

PUKmedia خاص

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