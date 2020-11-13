من تاريخية الانتلجنسيا العراقية :(2-8) - عقيل الناصري

2020/11/13 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري وهكذا كان الحال بالعراق في المرحلة العثمانية، إذ تشكلت هذه الفئة في ظروف مشابه للظرف الروسي، إن لم يكن الأسوء، حيث سيادة النزعة الدينية المحافظة بمؤسساتها التقليدية وعدم تطور القوى المنتجة وسيادة العلاقات ما قبل الرأسمالية وبخاصة المشاعية الريفية.



هذه الظروف أثرت بقوة على سياق تطور فئة الانتلجنسيا وتبلورها.



وقد أتضحت بصورة جلية بخاصة اثناء صيرورة الانتقال إلى الدولة/ الأمة المركزية في العراق عام 1 ......





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