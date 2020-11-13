في كراهية النساء - عايدة الجوهري

2020/11/13 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عايدة_الجوهري كان بكاءُ ردينة، ذات البضعة أشهر، وهي الطفلة الخامسة لعائلة فقيرة تسكن في مبنى متهالك جوارَ منزلي، والذي سرعان ما كان يتحوّل إلى نحيب، وتنهيد، يثير فضولي لمعرفة دوافعه.‏في كل مرّة كنتُ أخرج إلى شرفتي لرؤيتها واستكشاف أسباب بكائها، كنتُ أراها تارةً جالسةً أرضًا، بمفردها، تبكي بمرارة، لسبب يتعذّر تحديده أو تفسيره، وتارةً أخرى، تحاول عبثًا الوقوف فتفقد توازنها، وتسقط أرضًا ‏على قفاها، فتنفجر ......





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