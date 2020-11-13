البوليساريو تنتحر - سعيد الوجاني

2020/11/13 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ما جرى الى حد اليوم بمعبر الغرغرات لا يعد حربا حقيقية ، وانْ حاولت ابواق الجبهة النفخ في ما حصل ، لتقدم مادة كاذبة الى الصحافة العالمية ، والى الصحراويين الذين يجهلون كل شيء ، لامتصاص غضبهم من القرار 2548 الذي حسم مع خيار الاستفتاء وتقرير المصير ، وركز على الحل التوافقي الذي هو حل الحكم الذاتي ..



فما حصل هو مجرد مناوشات لانّ الحرب بمفهومها الاستراتيجي بعيدة كل البعد عن جبهة البوليساريو ، لأنها اك ......





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