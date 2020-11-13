2020/11/13 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 9 دقیقة

1333 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مركز إديسون للأبحاث، الجمعة، فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي، بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

وبين المركز، أن ترمب حصل على 232 من أصوات المجمع بعد أن حقق فوزا في ولاية كارولاينا الشمالية.

وكان بايدن، تجاوز عتبة الـ270 صوتا المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة يوم السبت الماضي، وفقا للمركز.

ويرفض الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية عليها.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز بحثي يعلن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز بحثي يعلن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).