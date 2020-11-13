هجوم ’مباغت’ يستهدف حاجزاً أمنياً مشتركاً للقوات الاتحادية وقوات الإقليم

2020/11/13 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شن مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش، هجوماً "مباغتاً" على سيطرة "النقشبندي" المشتركة بين القوات الاتحادية وقوات اقليم كردستان، في منطقة تقع بين قضاء جلولاء التابع لمحافظة ديالى، وبين "إدارة كرميان" التابعة للإقليم.



وذكرت وسائل إعلام كردية تابعها "ناس"، (13 تشرين الثاني 2020)، أن "الهجوم أدى إلى مقتل أحد أفراد الشرطة الاتحادية وإصابة آخرين أحدهم من شرطة كرميان".

وأضافت أن "الهجوم وقع في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، حيث نفذ داعش هجوماً من ثلاثة محاور واستهدف قوات الشرطة بالقناص، ما أسفر عن إصابة أربعة أفراد، فارق أحدهم الحياة متأثراً بجراحه خلال محاولة إيصاله للمستشفى".

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