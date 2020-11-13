هجوم نيس.. التحقيقات تكشف وجود رابط بين المهاجم والقتيل

2020/11/13 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح مكتب المدعي العام أن البحث في هاتف التونسي إبراهيم عويساوي، الذي أصابته الشرطة بطلقات نارية، أدى أيضا إلى اكتشاف "صور متعلقة" بتنظيم الدولة الإسلامية، ما قاد إلى فتح تحقيق قضائي في "اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بتنظيم إرهابي".

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