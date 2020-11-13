خدمة جديدة في إنستغرام وماسنجر

2020/11/13 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد أيام من طرحها على تطبيق واتساب، أطلقت شركة فيسبوك خدمة "الرسائل الزائلة" على منصتي ماسنجر وإنستغرام.

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