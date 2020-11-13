الشرطة الكندية: نتعامل مع حادثة احتجاز رهائن في مونتريال

2020/11/13 | 23:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت الشرطة الكندية، مساء اليوم الجمعة، بأنها لم تتلق بعد تقارير حول وقوع إصابات خلال حادث محتمل لاحتجاز رهائن في مقر شركة “Ubisoft” في مدينة مونتريال.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن ​الشرطة​ أن “عملية احتجاز رهائن محتملة في مدينة مونتريال الكندية ما تزال تفاصيلها ودوافعها غير واضحة حتى الآن ولم تتمكن الشرطة من إعطاء مزيد من المعلومات حتى الآن واكتفت بالقول إن هناك عملية جارية”.

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