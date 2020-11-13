منظمة الصحة العالمية : زيادة نسبة الشباب بين مرضى كوفيد_19‬⁩

2020/11/13 | 23:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت منظمة الصحة العالمية ، “بالتركيز على التوزيع العمري ونوع الجنس لمرضى ⁧‫#كوفيد_19‬⁩، لاحظنا زيادة في نسبة الشباب بين هؤلاء المرضى”.

المنظمة في بيان لها قالت” في حين أن النساء والرجال يتأثرون بالتساوي على مستوى العالم، فقد توفي عدد أكبر من الرجال بسبب كوفيد-19 (60 ٪ من جميع الوفيات بين الرجال).

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