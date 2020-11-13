استعلاء الداخل على الخارج! - محمد عبد المجيد

2020/11/13 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد تحلم بالهجرةِ وتحققها، تجمع خبراتٍ حياتيةً وتكنزها، تتعلم الجديدَ في مجتمعــِك المضيفِ حتى تصبح مواطنــًا فيه و..



منه، تقرأ، وتتابع متحررًا من احتكار أنظمة مستبدة لحياتــِك الماضية، ينطلق لسانــُك أو تخط أناملــُك ما يراه جهازُ أمنِ بلدِك في العالم الثالث كأنه ثورةٌ أو تمَرُّد أو..



عصيان!تنخرط في هموم وطنك الثاني؛ لكنك لا تُعطي ظهرَك للوطن الأم؛ فتشارك على البُعْدِ كأنك لم تبرحه، وتعيش في مكا ......





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