توقعات حالة الطقس والأمطار للأيام الثلاثة المقبلة في العراق

2020/11/13 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى أجواء صحوة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، تتحول إلى غائمة جزئيا في المنطقتين الغربية والشمالية، مع فرص بعض الزخات خلال يوم غد السبت، وتتجدد فرص الأمطار يومي الأحد والاثنين ولفترة قصيرة.





ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:

1- أجواء مستقرة عموما.



صحوة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.



تتحول إلى غائمة جزئيا في المنطقة الغربية والشمالية.



مع فرص بعض الزخات على المناطق الحدودية مع الأردن.



خلال يوم غد السبت.

2- درجات الحرارة العظمى خلال النهار كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



17 إلى 21

المنطقة الوسطى..



22 إلى 25

المنطقة الجنوبية..



23 إلى 25

المنطقة الغربية...



19 إلى 20

3- درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



5 إلى 10

المنطقة الوسطى..



12 إلى 15

المنطقة الجنوبية..



15 إلى 16

المنطقة الغربية ...



6 إلى 8

4- الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



باردة ليلا.



تتراوح سرعتها في المنطقتين الجنوبية والوسطى مابين 5 إلى 15 كم في الساعة تنشط احيانا إلى 20 كم بالساعة.



وخفيفة إلى متقلبة الاتجاه في المنطقة الشمالية لاتتجاوز سرعتها 8 كم بالساعة.



تتحول في المنطقة الغربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة لاتتجاوز سرعتها 10 كم بالساعة.

5- فرصة هطول أمطار رعدية يوم الأحد والاثنين على بعض المناطق الجنوبية والشمالية وعلى مناطق محدودة.



وتبقى لفترة قصيرة.



المنطقة الوسطى والفرات الأوسط عموما أجواء مستقرة.

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