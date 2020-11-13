نصف مليون إصابة بكورونا خلال 5 أيام في الولايات المتحدة

2020/11/14 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت الولايات المتحدة منذ يوم الاثنين نحو نصف مليون إصابة بكوفيد-19 حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تتابع احصائيات المرض حول العالم.

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