سيارة جديدة تنضم لموكب الرئيس الامريكي بمواصفات مدهشة

2020/11/14 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رغم أن سيارة "الوحش" التي يركبها الرئيس الأميركي، هي الأكثر لفتا للانتباه في الموكب الرئاسي، فإن سيارة جديدة ذات مواصفات خاصة تنضم للموكب.

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