بعد الإقتراض.. البرلمان يستعد للضغط على الحكومة بقانون جديد

2020/11/14 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن النائب عن كتلة الفتح، مختار الموسوي، سعي مجلس النواب للضغط على الحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 الى البرلمان.

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