2020/11/14 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشمري:لا خطط لمناورات مع السعودية وننسق التدريب مع الأردن ومصر باريس – بغداد – الزمان قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة إن الحكومة الفرنسية ستبلِغ وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته المرتقبة إلى باريس عدم تأييدها سحب القوات الأميركية من أفغانستان أو العراق. عند سؤاله حول احتمال تسريع سحب القوات الأميركية من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراض فرنسي على أي انسحاب أميركي من أفغانستان أو العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراض فرنسي على أي انسحاب أميركي من أفغانستان أو العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراض فرنسي على أي انسحاب أميركي من أفغانستان أو العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).