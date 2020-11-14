اعتراض‭ ‬فرنسي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬انسحاب‭ ‬أميركي من‭ ‬أفغانستان‭ ‬أو‭ ‬العراق

2020/11/14 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري‭:‬لا‭ ‬خطط‭ ‬لمناورات‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬وننسق‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬ باريس‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ستبلِغ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬المرتقبة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬عدم‭ ‬تأييدها‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬أو‭ ‬العراق‭.‬ عند‭ ‬سؤاله‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬تسريع‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ […]

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