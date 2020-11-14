غلق المخيمات.. فتح المشكلة

2020/11/14 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الارقام تقول انَّ عدد النازحين داخل العراق من أبنائه كان ثلاثة ملايين وربع المليون، وانَّ الرقم استقر في السنة الاخيرة عند مليون وثلاثمائة الف، بما يفوق عدد سكان أكثر من دولة خليجية ينعم أهلها بالرفاهية القصوى.يبدو انَّ القرار مركزي ونهائي لارجعة فيه، وخارج التنسيق المطلوب مع الامم المتحدة، في اغلاق مخيمات […]

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