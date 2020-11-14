مستشار:إدارة ترامب تعمل كما لو أنها بصدد ولاية ثانية

2020/11/14 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭,- ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مستشار‭ ‬اقتصادي‭ ‬للرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬إن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬يستعد‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يرفض‭ ‬الإقرار‭ ‬بهزيمته‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الرئاسية‭.‬ وقال‭ ‬بيتر‭ ‬نافارو‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬ترامب‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬بيزنيس‮»‬،‭ ‬‮«‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أننا‭ ‬بصدد‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬لترامب‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ […]

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