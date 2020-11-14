مقتل شابين في شجار 'عنيف' وسط السليمانية

2020/11/14 | 00:18 - المصدر: NRT عربية

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قتل شابان، الجمعة، وسط مدينة السليمانية اثر شجار عنيف استخدمت خلاله الأسلحة البيضاء (السكاكين).

ونقلت وسائل اعلام كوردية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (13 تشرين الثاني 2020)، عن مدير مركز شرطة الطوارئ في السليمانية، سامان نادر قوله، إن "شجارا نشب بين شبان قرب الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية، استخدمت خلاله الأسلحة البيضاء (السكاكين)".

وأضاف نادر، أن "شابين قتلا جراء تعرضهما للطعن، أحدهما يبلغ 23 عاما والآخر 22 عاما، وجرى نقل جثتيهما إلى مستشفى شار".

وأشار إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على شابين متورطين في الشجار فيما لاذ آخر بالفرار، مضيفا أن قوات الأمن طوقت مكان الشجار وفتحت تحقيقا في الحادث لكشف ملابسات الشجار.

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