2020/11/14 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الجمعة، مع تسجيل "ستاندرد آند بورز" مستوى قياسي جديد، لتحقق "وول ستريت" مكاسب أسبوعية بدعم آمال

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