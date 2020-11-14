أنباء عن احتجاز رهائن في مبنى شركة فرنسية في مونتريال

2020/11/14 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوقت الشرطة الكندية مبنى في مدينة مونتريال، الجمعة، بعد ما أعلنت وسائل أعلام محلية حدوث عملية احتجاز لرهائن في مكاتب شركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

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