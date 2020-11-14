ترامب: لقاح فايزر اختراق علمي وسنكشف عن لقاحات أخرى لعلاج كورونا

2020/11/14 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر صحفي بعد قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأول له بعد الانتخابات

ما أعلنته شركة فايزر بشأن لقاح كورونا فاق التوقعات وتلقيت تهاني من قادة العالم على هذا الاختراق العلمي

إدارتي ستقوم بالتنسيق لتوزيع اللقاح ونأمل أن يحظى بالموافقة بشكل سريع

هناك لقاحات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع القادمة وسيتم توزيعها في فترة قياسية

ستنتج ملايين الجرعات من اللقاح في كل الأماكن ما عدا ولاية نيويورك التي رفض حاكمها إذ لا ثقة له في اللقاح

كان أداؤنا جيدا في مواجهة تفشي كورونا وإدارتي قامت بدور مهم في تقليص الوفيات بشكل كبير

كانت هناك زيادة في الاستثمار في أمريكا لتوفير كل وسائل الحماية وأجهزة المساعدة في التنفس

وفرنا 20 ألف سرير لرعاية المصابين بكورونا ولكن أعداد الإصابات ستنخفض بشكل كبير مع توفر اللقاحات

تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي بسبب الإغلاق لكن سجلنا انتعاشة ولن أسمح بالإغلاق مجددا

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