المغيبون والمصير السوري - ياسين الحاج صالح

2020/11/14 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح توشك سبع سنوات أن تنقضي على تغييب سميرة ورزان ووائل وناظم في دوما في الشهر الأخير من 2013.



وقعت أشياء كثيرة ورهيبة خلال هذه السنوات السبعة إلى درجة تجعل شرح ما جرى مهمة مستحيلة لو تسنت فرصة الشرح لأحد الغائبين.



تنطلق هذه المقالة من افتراض أن قصة الأربعة تمثل بقدر طيب القصة السورية العامة، قصة الثورة المستحيلة التي دمرت تدميراً مستحيلاً.



القصة التي سنحتاج لسنوات طويلة قبل أن نستطيع شرحها لأنفسنا.



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