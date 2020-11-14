2020/11/14 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجهود إدارته في في مكافحة وباء كورونا قائلا إنها قامت بعمل رائع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول تصريح علني منذ إعلان فوز بايدن.. ترامب يتحدث عن جهود إدارته في توفير لقاح لكورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول تصريح علني منذ إعلان فوز بايدن.. ترامب يتحدث عن جهود إدارته في توفير لقاح لكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).