إصابة مساعد مدرب الجوية بكورونا

2020/11/14 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصيب مساعد مدرب فريق القوة الجوية لكرة القدم، حمزة هادي بفيروس كورونا.

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